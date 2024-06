Mondial – Après sa victoire sur le Soudan du Sud (2-0) : Le Soudan reprend la première place aux Lions - adakar.com

Mondial – Après sa victoire sur le Soudan du Sud (2-0) : Le Soudan reprend la première place aux Lions

Ce derby entre les deux «Soudan» était très attendu. D’abord parce qu’opposant deux pays frères, amis et parents. Ensuite par rapport à l’enjeu de la première place du Groupe B. A l’arrivée, les «Crocodiles du Nil» ont eu le dernier mot en allant s’imposer (3-0) chez les «Bright Stars». Confirmant ainsi la belle forme des hommes de James Kwesi Appiah, qui reprennent la tête du classement et qui vont recevoir leurs dauphins sénégalais en mars 2025. On salive déjà !



Qui l’eût cru ? Après 4 journées, c’est bel et bien le Soudan qui fait la course en tête dans le Groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ce mardi, à l’occasion de la 4e journée, les «Crocodiles du Nil» ont surclassé leurs voisins du Soudan du Sud (3-0) qui les accueillaient à Djouba.



Il a toutefois fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir le Soudan ouvrir le score (45e+3). Dans ce match de qualification pour la Coupe du monde 2026, l’histoire retiendra que le milieu de terrain Walieldin Khidir a marqué en premier. Le joueur qui évolue au club d’Al-Hilal Omdurman est obligé de jouer la saison prochaine dans le championnat mauritanien à cause de la guerre civile qui déchire le Soudan.



Sous les yeux du président de la Fifa

Au retour des vestiaires, Mohamed a enfoncé le clou (51e). Avant que Abdel-Rahman ne scelle le sort de ce match aux allures de correction (81e, 3-0).

C’est le quatrième Soudan du Sud-Soudan de l’histoire du football. Après trois rencontres disputées entre les deux nations sur terrain neutre, le match s’est tenu dans le nouveau stade de Djouba, la capitale sud-soudanaise, en présence du président de la Fifa Gianni Infantino. Qui était venu visiter un stade rénové grâce aux fonds de l’instance dirigeante du foot mondial.



Un bouillant Soudan-Sénégal en mars 2025

Le plus jeune pays du monde, créé en 2011 et entraîné par le Français Nicolas Dupuis, s’est donc incliné devant plus fort que lui. Grâce à cette victoire, le Soudan (10 points, 3 victoires, 7 buts) reprend la tête de la poule avec deux unités d’avance sur le Sénégal (8 pts) et trois sur la Rd Congo.



Lions et Léopards font face à une adversité pas forcément attendue dans leur périple vers le Mondial 2026. Le Soudan-Sénégal, prévu en mars 2025 dans le cadre de la 5e journée, s’annonce déjà bouillant !

Il est vrai qu’on est encore loin de ce rendez-vous crucial pour les Lions et qui pourrait être déterminant sur le chemin de la qualification. Comme quoi, beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps.



Mais en attendant, il faudra penser aux éliminatoires de la Can «Maroc 2025» dont les matchs devraient débuter en septembre prochain. Encore faudrait-il connaître la date du tirage. Des infos (comme écrit dans notre édition d’hier) qui de­vraient fuiter lors du Comité exécutif de la Caf prévu vendredi prochain.

