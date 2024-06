Sénégal : la Banque mondiale prédit une croissance économique moyenne de 7,4 % entre 2024 et 2026 - adakar.com

Sénégal : la Banque mondiale prédit une croissance économique moyenne de 7,4 % entre 2024 et 2026 Publié le jeudi 13 juin 2024 | Agence de presse Xinhua

Sénégal : la Banque mondiale prédit une croissance économique moyenne de 7,4 % entre 2024 et 2026

L'économie sénégalaise s'est montrée ''résiliente'' l'année dernière avec un taux de croissance de 4,6% et elle devrait connaitre une croissance moyenne de 7,4 % entre 2024 et 2026, a déclaré mercredi la Banque mondiale (BM).



Tirée surtout par les activités du secteur primaire, en particulier l'agriculture, l'économie sénégalaise s'est ''accélérée'' en 2023, malgré les ''perturbations'' notées au niveau mondial, régional et national, a indiqué la BM dans un rapport rendu public à Dakar.



Le secteur secondaire, tout comme celui du primaire, s'est montré ''résilient'', grâce à l'industrie du ciment notamment, a-t-elle ajouté, relevant toutefois que le tertiaire est moins reluisant avec un taux de croissance moins important en 2023 qu'en 2022.



Pour sa part, le secteur bancaire sénégalais a fait preuve d'une ''certaine résilience'', a souligné la Banque mondiale, ajoutant que si la santé et la vie des ménages se sont améliorées, il en est allé autrement pour l'éducation.



Selon l'institution financière internationale, le Sénégal n'a pas utilisé toutes les potentialités et ressources dont il dispose sur le plan économique au cours de l'année dernière.