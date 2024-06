Pétrolier de Sangomar: Bassirou Diomaye Faye reçoit un échantillon du premier brut - adakar.com

Pétrolier de Sangomar: Bassirou Diomaye Faye reçoit un échantillon du premier brut Publié le mercredi 12 juin 2024 | aDakar.com

Pétrolier de Sangomar: Bassirou Diomaye Faye reçoit un échantillon du premier brut

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi 12 juin 2024, l’échantillon du premier brut extrait du champ pétrolier de Sangomar ce mercredi, en marge du conseil des ministres.



Le Sénégal est entré mardi 11 juin 2024 dans le cercle des pays producteurs d’hydrocarbures. Woodside a procédé à la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, menant à bien la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays.



Le Chef de l’État a adressé ses félicitations au gouvernement, au peuple sénégalais et à la compagnie Woodside Energy, et a formulé des prières pour que ce pétrole apporte prospérité, paix et concorde au Sénégal.



Sangomar est situé à environ 100 km au sud de Dakar, par 780 mètres de fond. Le gisement contient du pétrole et du gaz et devrait produire de 100 000 à 125 000 barils par jour.



