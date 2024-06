Saisie de stupéfiants : un ressortissant malien arrêté avec 25 sachets de kush par la police à Biscuiterie-HLM - adakar.com

News Société Article Société Saisie de stupéfiants : un ressortissant malien arrêté avec 25 sachets de kush par la police à Biscuiterie-HLM Publié le mercredi 12 juin 2024 | aDakar.com

Le commissariat de Biscuiterie-HLM a procédé à l'arrestation d'un ressortissant malien, M. Kéita, en possession de 25 sachets de kush à la gare du TER de Colobane, suite à une opération de patrouille menée par les forces de sécurité.



Les policiers, sous la direction du commissaire Kimintang Ndao, ont été alertés par le comportement suspect de l'individu, qui a tenté de se fondre dans la foule à la vue de leur véhicule. Cependant, les forces de l'ordre ont rapidement procédé à son arrestation.



Une fouille corporelle a permis de découvrir sur M. Kéita les 25 sachets de kush, ainsi qu'une somme de 2 000 F CFA, probablement issue de son commerce illicite. Le ressortissant malien a été placé en garde à vue pour offre et cession de stupéfiants.



Cette arrestation témoigne des efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de drogue et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens dans la région de Biscuiterie-HLM.



HB