SENEGAL-TRANSPORTS / La SEGEA SA lance une campagne de sensibilisation contre les accidents de route, jeudi Publié le mercredi 12 juin 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

L`autoroute a péage Dakar - Diamniadio

La société de gestion et d’exploitation des autoroutes du Sénégal (SEGEA SA), procédera à partir de jeudi, au lancement d’une campagne de sensibilisation contre les accidents de la route, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Selon la même source, cette campagne de deux jours a pour objectif d’accompagner les usagers pendant la période de ‘’grands départs pour la fête de Tabaski, en vue de prévenir contre les mauvais comportements pouvant provoquer les accidents’’.



Chaque année, poursuit-elle, ‘’pendant cette période, plusieurs milliers de véhicules sont attendus sur les routes, induisant une pression qui peut souvent provoquer des écarts de conduite et des accidents mortels”.



‘’En effet, les chiffres de la sécurité routière au Sénégal estiment à 165 le nombre de morts sur nos routes en 7 ans, à l’origine de cette véritable hécatombe, des défaillances techniques et humaines mais aussi, des mauvais comportements (…)”, rappelle le communiqué.



La SEGEA SA prévoit aussi de lancer le village pour la sécurité qu’elle dressera sur l’aire de repos de la BPV de Thiès, sur l’autoroute ‘’Thiès-Touba’’.



Ce village offrira aux conducteurs allant de l’AIBD à Touba une vérification gratuite de leurs véhicules ainsi que des conseils et remise de kits de première sécurité.



