Un douanier et son épouse arrêtés pour avoir grugé de 200 millions FCFA des commerçants Publié le mercredi 12 juin 2024

Le dossier du couple a été évoqué hier mardi devant la Cour d'appel de Dakar avant d'être renvoyé le 15 juillet pour plaidoiries. Parmi tant d'autres infractions, ils sont poursuivis pour avoir escroqué la somme de 200 millions FCFA à plusieurs commerçants.



Dans cette affaire, le couple a été condamné à payer 80 millions FCfa aux victimes Abdoul Khadre et Ndongo dit Djily Csb. Ces prévenus devaient aussi allouer des dommages et intérêts aux autres victimes que sont Aly Dieng, Mouhamed El Hafedh Eljouri, Serigne Mbacké Sylla, Ridial Kane et Khady Diouf.





