L'avion du vice-président du Malawi sans survivant Publié le mercredi 12 juin 2024

© Autre presse par Dr

Klaus Chilima, vice-président malawite

L'épave de l'avion transportant le vice-président du Malawi a été retrouvée sans survivant, a déclaré le président Lazarus Chakwera.



Saulos Chilima et neuf autres personnes volaient à l'intérieur du pays lundi matin lorsque leur avion a disparu des radars de l'aéroport.



L'avion, un avion militaire, volait par un mauvais temps.



Les soldats ont cherché l'avion dans la forêt de Chikangawa.



Lors d'une conférence de presse mardi, le président Chakwera a déclaré que le commandant des forces de défense du Malawi l'avait informé que l'opération de recherche et de sauvetage était terminée et que l'avion avait été retrouvé.