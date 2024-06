Législatives: la droite française se fracture sur une alliance avec l’extrême droite - adakar.com

Législatives: la droite française se fracture sur une alliance avec l'extrême droite Publié le mercredi 12 juin 2024 | RFI

© Présidence par DR

En annonçant au 13h de TF1 qu'il voulait un accord avec le Rassemblement national, le chef des Républicains a ouvert une profonde crise au sein de la droite française. Ce mardi soir, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a annoncé qu'un accord avait été conclu avec le patron LR.



« Il y aura un accord entre le Rassemblement national et Les Républicains » pour les législatives, avec « des dizaines » de députés LR qui seront « investis » ou « soutenus », a annoncé mardi Jordan Bardella lors d'un entretien au JT de 20h de France 2, sans préciser combien de députés sortants étaient compris dans l'accord. « J'ai lancé un appel à toutes les formations politiques patriotes autour du Rassemblement national qui veulent venir contribuer à cette majorité de redressement » et « je me félicite qu'Eric Ciotti (y) ait répondu favorablement », a poursuivi le président du RN en disant avoir « évidemment échangé » avec le patron de LR et « continuer de le faire dans les prochaines heures, et sans doute un peu plus tard dans la nuit ».