La chanteuse française Françoise Hardy, icône internationale de la pop, est morte à 80 ans
Publié le mercredi 12 juin 2024 | RFI

Françoise Hardy, auteure, chanteuse, compositrice et actrice française

Françoise Hardy, figure de la chanson française à l’aura internationale, est décédée à 80 ans, a annoncé son fils Thomas Dutronc mardi soir sur ses réseaux sociaux. L’artiste iconique des années 1960 se battait contre un cancer de la gorge depuis dix ans.



« On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l’a dit ce matin », avait-elle chanté : avec sa voix mélancolique, et son visage resté élégant et racé les années passant, Françoise Hardy aura vécu bien plus longtemps qu’une rose. La figure de la chanson française à l’aura internationale est décédée à 80 ans, a annoncé son fils Thomas Dutronc : « Maman est partie », a-t-il mis en ligne, avec une photo de lui enfant, auprès de sa mère.