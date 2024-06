Malawi: aucun survivant dans l’accident d’avion du vice-président Saulos Klaus Chilima - adakar.com

Malawi: aucun survivant dans l'accident d'avion du vice-président Saulos Klaus Chilima Publié le mercredi 12 juin 2024

Aucun passager n’a survécu à l’accident d’avion qui transportait le vice-président du Malawi et neuf autres personnes, a annoncé ce 11 juin 2024 le président de ce pays d’Afrique, peu après la découverte de l’épave. « L’avion a été retrouvé et je suis profondément triste et désolé de vous informer qu’il s’agit d’une terrible tragédie », a déclaré Lazarus Chakwera dans une allocution télévisée, au lendemain de la disparition de l’appareil près de Mzuzu, dans le nord-est du pays.



