l’anacim annonce une pause pluviometrique avant la reprise des activites pluviales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société l’anacim annonce une pause pluviometrique avant la reprise des activites pluviales Publié le mardi 11 juin 2024 | RTS

Tweet

Les dernières prévisions météorologiques de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) indiquent une interruption provisoire des pluies sur l’ensemble du Sénégal. Après un week-end marqué par des précipitations dans plusieurs régions, une pause est attendue avant la reprise des activités pluviales.



Diabel Ndiaye, chef du service climatologie de l’ANACIM, a déclaré sur les ondes d’iRadio que « les régions de Kédougou et Tambacounda ont connu de fines pluies ce week-end, marquant les premières précipitations notables dans ces zones. Quelques jours auparavant, des averses avaient été enregistrées dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, avec des pluies particulièrement significatives dans la région de Kédougou. »



Cette pause pluviométrique est prévue pour durer jusqu’aux 17, 18 et 19 juin. Diabel Ndiaye a expliqué que « à la fin de ce mois, nous prévoyons une recombinaison des activités pluvieuses dans le Sud et une installation progressive des pluies dans le centre du pays. »



Les autorités météorologiques continueront de surveiller de près l’évolution des conditions climatiques et fourniront des mises à jour régulières. Cette pause offre une opportunité aux agriculteurs et aux habitants des régions concernées de se préparer à la reprise des pluies, prévue pour la fin du mois de juin.