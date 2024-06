Tension croissante chez Sen’Eau : les travailleurs prévoient un sit-in ce mardi en signe de mécontentement - adakar.com

Tension croissante chez Sen'Eau : les travailleurs prévoient un sit-in ce mardi en signe de mécontentement Publié le mardi 11 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Tension croissante chez Sen`Eau : les travailleurs prévoient un sit-in ce mardi en signe de mécontentement

Les travailleurs de la société de fourniture d'eau au Sénégal, ont décidé d'organiser un sit-in ce mardi devant le siège de la direction générale, avec le port de brassards rouges, pour exprimer leur mécontentement, suite à l'échec des négociations sur la plateforme revendicative des agents.



Le Secrétaire général des travailleurs de Sen'Eau, Omar Bâ, a déclaré que la direction tente d'imposer une nouvelle grille salariale et un nouveau quota de postes aux travailleurs. De plus, il a souligné que la prise en charge des travailleurs n'est pas respectée, avec des retards de paiement et des renvois dans d'autres structures par défaut de paiement de Sen'Eau. Les travailleurs rejettent ces décisions, estimant qu'elles sont défavorables à leurs intérêts.



Omar Bâ a également critiqué la direction pour son manque d'attention aux problèmes des travailleurs et son objectif présumé de "persécuter les travailleurs" au lieu de redresser l'entreprise, qui a enregistré d'importantes pertes financières. Il a déploré le fait que le Secrétaire général soit convoqué en conseil de discipline pour la deuxième fois en trois mois, ce qu'il perçoit comme une tentative de briser la dynamique des travailleurs.



La situation reste tendue, avec des perspectives incertaines quant à une résolution rapide du conflit.



HB