Crash d`un avion transportant le vice-Président du Malawi : Des démentis émergent quant aux survivants

Selon des informations initiales rapportées par la radio Capital FM, l'avion transportant le vice-Président du Malawi et son entourage s'est écrasé, avec aucun survivant, rapporte Sputnik ce mardi sur X, ex twitter.



Cependant, ces déclarations ont été contestées par le commandant des Forces de défense du Malawi, Paul Phiri, qui a déclaré que les recherches se poursuivent.



Les premières nouvelles faisant état de la tragédie ont été diffusées, indiquant que des fragments de l'aéronef ont été découverts ce 11 juin, laissant craindre le pire pour les passagers à bord. Cependant, le commandant Phiri a démenti ces rapports, affirmant que les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.



La confusion persiste quant au sort des occupants de l'avion, et des informations contradictoires continuent à émerger. Les autorités s'efforcent de clarifier la situation et de fournir des mises à jour précises au fur et à mesure que les événements se déroulent.



