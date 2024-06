Trafic de drogue: Plus de 320 kilogrammes de chanvre indien entre Thiès et Kaolack - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trafic de drogue: Plus de 320 kilogrammes de chanvre indien entre Thiès et Kaolack Publié le mardi 11 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Trafic de drogue: Plus de 320 kilogrammes de chanvre indien entre Thiès et Kaolack

Tweet

Un nouveau coup de filet dans la lutte contre le trafic de drogue qui a connu une recrudescence depuis quelques semaines.



Après les saisies opérées par la Douane, ce sont les unités de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) qui s’illustrent à Thiès et Kaolack. Les unités de police ont procédé à une saisie impressionnante de 326 kg de chanvre indien.



C’est un coup de filet réussi après de vastes investigations menées par cette unité spécialisée de la police dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Deux opérations importantes dans la région de Thiès et de Kaolack ont permis de mettre la main sur la marchandise interdite.



En effet, à Ngousse, près de Palmarin Joal, la brigade régionale des stupéfiants de Thiès a arrêté un dealer en possession de 41 kg de drogue. Dans le même temps, à Latmingué, les agents de l’OCRTIS de Kaolack ont appréhendé un trafiquant avec 285 kg de chanvre indien dans la forêt du village de Hanene.



Après les saisies importantes de cocaïne, ces saisies de quantité importante de chanvre indien illustrent la montée en puissance des unités de lutte contre le trafic de drogue à travers le pays.



Makhtar C.

Articles associés aDakar.com

Thiès-Kaolack: les unités de llutte contre le trafic illicite saisissent 326 kg de chanvre indien