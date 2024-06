Collectivités territoriales: l’Intersyndicale des travailleurs décrètent 120 h de grève renouvelables chaque semaine et une marche nationale le 26 juin prochain - adakar.com

Collectivités territoriales: l'Intersyndicale des travailleurs décrètent 120 h de grève renouvelables chaque semaine et une marche nationale le 26 juin prochain Publié le mardi 11 juin 2024 | aDakar.com

Hôtel de ville de Dakar

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales poursuit ses actions de grève avec un mot d’ordre de 120 heures de grève en cours depuis le lundi 10 juin 2024.



Les syndicalistes des Collectivités territoriales entendent renouveler leur mot d’ordre chaque semaine jusqu’à obtenir satisfaction totale.



Par ailleurs, l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales prévoit une marche nationale à Dakar et dans toutes les capitales départementales le mercredi 26 juin 2024 à partir de 10H. Le point d’orgue de cette marche sera la remise de mémorandum aux préfets des départements.



L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales continue de réclamer l’application de l’article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 portant statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales relativement à la revalorisation des salaires des agents de la Fonction publique locale.



Dans une déclaration, les syndicats des Collectivités territoriales demandent au ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires Balla Moussa Fofana "de s’employer à un règlement définitif de cette crise, dont un des premiers actes, serait de produire la note circulaire instruisant les exécutifs locaux à payer."



"L’intersyndicale, toujours ancrée dans ses principes et soucieuse de la stabilité sociale dans notre pays et au respect des droits des populations, reste ouverte à toutes négociations tendant à décrisper cette crise, dans le respect des lois et règlements de la république", énoncent les leaders de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales.



Makhtar C.

