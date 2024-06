Hajj 2024 : l’Arabie saoudite refoule plus de 320.000 pèlerins - adakar.com

Publié le mardi 11 juin 2024

Plus d’1,3 million de fidèles musulmans sont déjà arrivés en Arabie saoudite tandis que plus de 300 mille pèlerins irréguliers ont été refoulés du royaume.



Riyad a pris des mesures pour éviter de voir une tragédie se dérouler lors du hajj. L'Arabie Saoudite a ainsi annoncé samedi que ses forces de sécurité avaient refoulé de La Mecque plus de 320.000 pèlerins non enregistrés, une semaine avant le début du pèlerinage annuel dans la ville sainte.