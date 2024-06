Malawi : le vice-président de la République porté disparu - adakar.com

News Politique Article Politique Malawi : le vice-président de la République porté disparu Publié le mardi 11 juin 2024 | agenceecofin.com

Klaus Chilima, vice-président malawite

Ayant décollé ce lundi 10 juin à 9h, l’avion du vice-président malawite n’est jamais arrivé à destination. Le pays retient son souffle, alors que les recherches se poursuivent pour localiser l’appareil.



Au Malawi, l’avion transportant le vice-président Klaus Chilima (photo), est porté disparu depuis le matin de ce lundi 10 juin 2024. L’information a été donnée par le gouvernement, dans un communiqué.



« Le Bureau du président et le gouvernement souhaitent informer le grand public que l'avion de la Force de défense du Malawi qui a quitté Lilongwe aujourd'hui, lundi 10 juin 2024 à 09h17, transportant le vice-président, le très honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, et neuf autres, n’a pas réussi à effectuer son atterrissage prévu à l'aéroport international de Mzuzu à 10 h 02 », indiquent les autorités. « Tous les efforts déployés par les autorités de l'aviation pour entrer en contact avec l'avion depuis qu'il a disparu des radars ont échoué jusqu'à présent » ont-ils ajouté, précisant que le public serait informé de la situation au fur et à mesure que les faits seront établis.