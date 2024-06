Amélioration des services de santé: le Québec soutient la formation en sciences infirmières au Sénégal - adakar.com

Amélioration des services de santé: le Québec soutient la formation en sciences infirmières au Sénégal Publié le lundi 10 juin 2024 | aDakar.com

Le Sénégal s'engage dans une collaboration avec la province canadienne du Québec pour renforcer sa formation en sciences infirmières et garantir une meilleure prestation de services de santé à sa population, renseigne agence ecofin ce lundi 10 juin 2024.



Sous l'égide de l'Université de Montréal (UdeM), désignée à la suite d'un appel à projets du gouvernement québécois, ce partenariat vise à harmoniser les programmes de formation dans ce domaine vital.



L'UdeM déploiera son expertise au sein de l'École nationale de développement sanitaire et social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour améliorer la qualité de la formation offerte en sciences infirmières au Sénégal. Des méthodes pédagogiques spécifiques, telles que la recherche et la pratique par la simulation, seront intégrées à l'enseignement, avec une première cohorte enseignante sénégalaise jumelée à des professeurs de l'UdeM pour une formation approfondie.



Pour les deux parties, l'objectif premier est d'améliorer les compétences des professionnels de la santé sénégalais, avec l'espoir que cela se traduise par une amélioration significative de l'offre de santé publique dans le pays. Mohamed Bachir Niang, vice-recteur chargé de l’administration et de la finance de l’UCAD, exprime son optimisme quant aux retombées positives de ce partenariat sur le système de santé sénégalais.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de précédents projets menés par l'établissement québécois au Bangladesh et au Liban, soulignant ainsi l'engagement international du Québec en matière de renforcement des capacités dans le domaine de la santé.



