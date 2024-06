Ethiopie: après une 3 ans de fermeture, l’aéroport d’Axoum reprend ses activités - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Ethiopie: après une 3 ans de fermeture, l’aéroport d’Axoum reprend ses activités Publié le lundi 10 juin 2024 | trtafrika

Tweet

L'aéroport d'Axoum qui avait subi de "lourds dommages" dès le début de la guerre, va opérer à partir de dimanche des "vols après plus de six mois de travaux", selon Tigré TV, un média proche des anciens rebelles.



L'aéroport éthiopien d'Axoum a rouvert dimanche pour les vols commerciaux, après plus de trois ans et demi de fermeture en raison de la guerre au Tigré, qui a fait près de 600.000 morts.



Les premiers vols commerciaux à destination du Tigré avaient repris en janvier 2023 avec des dessertes de la compagnie Ethiopian Airlines entre la capitale Addis Abeba et Mekele, la capitale de la région septentrionale.



Le conflit a contraint plusieurs millions de personnes à quitter leur foyer. Les armes se sont tues en novembre 2022 après la signature d'un accord de paix à Pretoria, en Afrique du Sud.



Mais malgré la signature de cet accord, plus de 800.000 personnes sont toujours des déplacés internes au Tigré, région qui compte environ 6 millions d'habitants, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Les combats avaient débuté vers la fin 2020, quand le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée pour arrêter les dirigeants du Tigré qui contestaient son autorité depuis des mois et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires fédérales.



Depuis l'accord de paix, l'accès aux services essentiels, notamment les banques, l'électricité et internet, coupé par les autorités fédérales, a repris dans certaines parties du Tigré.