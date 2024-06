Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, est mort samedi 8 juin à l’âge de 53 ans. - adakar.com

Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, est mort samedi 8 juin à l'âge de 53 ans. Publié le lundi 10 juin 2024 | rsf.org

L’équipe du secrétariat international de Reporters sans frontières, de ses bureaux et de ses sections ainsi que de leurs conseils d’administration ont l’immense douleur de faire part du décès de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières International et directeur général de Reporters sans frontières, des suites d’un cancer fulgurant.



Christophe Deloire exerçait ses fonctions depuis 2012 et a transformé l’association, marquée par une croissance et un impact renouvelés, en un champion mondial de la défense du journalisme, durant douze ans. Président fondateur du Forum sur l’information et la démocratie depuis 2018 et nommé délégué général des États généraux de l’information en 2023, Christophe Deloire était un défenseur sans relâche, sur tous les continents, de la liberté, de l’indépendance et du pluralisme du journalisme, dans un contexte de chaos informationnel. Le journalisme était le combat de sa vie qu’il a mené avec une conviction inébranlable.



Reporters sans frontières adresse ses plus sincères condoléances à son épouse, Perrine, à son fils, Nathan, à ses parents et à tous ses proches.



Pour Pierre Haski, président du Conseil d’administration de RSF, “Christophe Deloire a dirigé l’organisation à un moment crucial pour le droit à l’information. Sa contribution à la défense de ce droit fondamental a été considérable. Le Conseil d’administration s’associe à la douleur de ses proches”.