Vol à l’École nationale d’administration (ENA) : un ex DG accusé - adakar.com

News Société Article Société Vol à l’École nationale d’administration (ENA) : un ex DG accusé Publié le lundi 10 juin 2024 | Pulse.sn

Une affaire rocambolesque de vol éclabousse l'École nationale d’administration (ENA). Deux agents de la prestigieuse école ont été pris la main dans le sac en train de faire sortir du matériel notamment des chaises et des tables. Les mis en cause ont été surpris par le directeur général Lamine Diallo, par ailleurs Inspecteur général d'Etat.

Conduits au commissariat de Grand-Dakar, les mis en cause ont déclaré avoir été envoyés par un ancien directeur de l’ENA, selon Libération, qui donne l’information. Les voleurs présumés ont donné le nom du prédécesseur de Lamine Diallo qui les aurait chargés de commettre le vol.



Les deux voleurs présumés seront jugés, ce lundi 10 juin 2024, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.