Afflux massif de migrants aux Canaries : plus de 800 arrivées en deux jours

L'archipel des Canaries continue de faire face à un afflux massif de migrants, avec plus de 800 personnes ayant atteint les îles en seulement deux jours. Hier, 261 individus, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, ont été secourus près de Lanzarote et Fuerteventura par les sauveteurs espagnols, informe infomigrants.



Ce chiffre impressionnant fait suite à une journée précédente tout aussi chargée, où 489 exilés ont été pris en charge dans les mêmes eaux par les équipes de secours espagnoles. Cette situation soulève des préoccupations croissantes quant à la capacité des autorités locales à faire face à cette crise migratoire en constante augmentation.



Rappelons que, les arrivées massives de migrants aux Canaries se poursuivent, malgré les pertes en vies humaines considérablement enregistrées.



