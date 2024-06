Coup de filet à Mbour : Démantèlement d’un réseau de trafic international d’ecstasy - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Coup de filet à Mbour : Démantèlement d’un réseau de trafic international d’ecstasy Publié le lundi 10 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Coup de filet à Mbour : Démantèlement d`un réseau de trafic international d`ecstasy

Tweet

Le commissariat central de Mbour a procédé au démantèlement d'un réseau de trafic d'ecstasy, en mettant la main sur trois individus dont une jeune femme, et 40 comprimés de cette drogue, a-t-on appris, ce lundi 10 juin 2024.



Les principaux acteurs de ce réseau ont été identifiés comme C. Dieng, Y. Ndiaye, et P. Guéye. C. Dieng, basé à Guédiawaye, se fournissait en ecstasy en Gambie. Il sont été appréhendés à l'issue d'un renseignement



En prévision de la fête de Tabaski, il avait passé une commande importante auprès de son fournisseur gambien pour une valeur dépassant les 700 000 FCFA. La drogue était ensuite acheminée par camions jusqu'à Mbour.

Cette saisie intervient dans le cadre des efforts continus de la police pour lutter contre le trafic de drogue dans la région.



Les trois trafiquants ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour après l'enquête.



HB