Sénégal-Mauritanie-football / Aliou Cissé : "J'ai vu des joueurs responsables, patriotes, voulant atteindre les objectifs assignés" Publié le lundi 10 juin 2024

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé, a salué le dynamisme et la détermination de ses joueurs, qui ont battu (1-0) la Mauritanie, dimanche à Nouakchott, en match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026.



“La chaleur, les conditions de la pelouse, la pression de ce match, on était dos au mur, mais j’ai eu des joueurs responsables. On a souffert, la Mauritanie nous a bousculés, mais on a tenu, on a été solidaires. On a voulu défendre ces trois points bec et ongle, et j’ai bien aimé cette mentalité de mes joueurs’’, a-t-il exulté après la victoire de ses protégés.



Il a affirmé qu’au-delà de la qualité footbalistique’’, ses hommes se sont montrés ‘’responsables, patriotes’’, ‘’en voulant atteindre les objectifs qui nous sont assignés, c’est- à-dire se qualifier pour la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique”.



“C’était important de venir gagner aujourd’hui en Mauritanie. On était venu avec l’intime conviction de gagner et de remporter les trois points et se relancer dans ce mini-championnat. Je félicite les joueurs pour leur mentalité, leur patriotisme pour l’amour qu’ils ont pour ce pays”, a terminé le sélectionneur des Lions.



Le Sénégal s’est imposé face à la Mauritanie sur le score d’un but à zéro (1-0), dimanche, en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Avec cette victoire, les Lions (8 points) reprennent la première place du groupe B à la République démocratique du Congo et le Soudan.



