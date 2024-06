Aéroport Blaise Diagne de Dakar: la douane saisit 20 kg de cocaïne estimé à près de 2 milliards FCFA, quatre individus arrêtés - adakar.com

Aéroport Blaise Diagne de Dakar: la douane saisit 20 kg de cocaïne estimé à près de 2 milliards FCFA, quatre individus arrêtés Publié le lundi 10 juin 2024

La brigade spéciale des douanes de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a réalisé une saisie majeure le samedi 8 juin 2024, interceptant 20 kg de cocaïne dissimulés dans un lot de sacs de gingembre destinés à l’exportation vers un pays de l’Union européenne.



Le produit illicite, estimé à 1 milliards 600 millions, a été intercepté au niveau de la zone fret de l'aéroport, avant d'être pris en filature sous une livraison surveillée à Popenguine.



L'opération a permis d'appréhender le présumé cerveau du trafic, un homme d'une quarantaine d'années de nationalité maghrébine, à l'aérogare passager de l'AIBD, alors qu'il tentait de quitter le pays.



Les investigations ont également conduit à la découverte d'une villa à Popenguine, non loin de la mer, utilisée comme lieu de refuge par les trafiquants. Sur place, vingt-six sacs de sulfate de potassium ainsi que divers autres matériels ont été saisis.



Quatre personnes ont été arrêtées au cours de ces opérations. Cette saisie exceptionnelle de cocaïne destinée à l’exportation par voie aérienne résulte d'une exploitation professionnelle d'un renseignement par la douane sénégalaise et ses partenaires nationaux et internationaux.



