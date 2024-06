Expulsion immédiate de l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, demande adressée au président Diomaye (Texte Collectif) - adakar.com

Expulsion immédiate de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, demande adressée au président Diomaye (Texte Collectif) Publié le lundi 10 juin 2024 | walf-groupe.com

Des manifestants le 8 mars 2021 devant le Palais de justice de Dakar.

Le 7 octobre 2023 sonne pour nous comme une riposte de légitime défense de la part de tout un peuple expulsé de sa terre, spolié, réprimé, emprisonné, massacré et privé de tous ses droits fondamentaux depuis 76 ans, dans la quasi indifférence, impuissance ou hypocrisie de ce qu’il est convenu d’appeler « communauté internationale ».



Le 7 octobre 2023 en effet, le Hamas et le mouvement de résistance palestinien ont infligé un cinglant démenti au mythe de l’invincibilité et de la suprématie militaire de l’Etat terroriste d’occupation coloniale et d’apartheid qu’est Israël, ce avec plus de 1 200 victimes et quelque 250 otages. L’armée israélienne s’était aussitôt fixé un délai maximal de 3 à 7 jours pour écraser et effacer à jamais le Hamas ! Mais 8 mois après, la résistance palestinienne tient toujours debout, malgré l’entreprise d’extermination, d’épuration ethnique et de génocide, autant de crimes abjects contre l’humanité, contre la dignité humaine.