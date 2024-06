Big Boo, de lutteur sénégalais à star du petit écran en France - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Big Boo, de lutteur sénégalais à star du petit écran en France Publié le lundi 10 juin 2024 | RFI

© Autre presse par Dr

Big Boo, lutteur sénégalais

Tweet

Amadou Papis Konez a autant de surnoms que d’histoires à raconter. S’il a commencé dans les arènes de lutte sénégalaise en tant que « Rocky Balboa », le natif de Dakar, qui se prépare pour la 35e édition de Fort Boyard, programme télévisé français, répond désormais au nom de « Big Boo ».



Physiquement, Amadou Papis Konez n’a rien de la sympathie que pourrait évoquer son surnom, « Big Boo ». Son t-shirt rouge, tendu par les muscles, ne parvient plus à dissimuler le colosse sénégalais qui flirte avec le mètre 90 et les 140 kilos sur la balance.



Aujourd’hui, difficile à croire qu’il était autrefois surnommé « le squelette » par ses frères. Né en 1972 à Dakar, benjamin d’une famille de six enfants, il est longtemps resté le plus chétif. « Je n’allais jamais à la plage, parce que j’étais trop maigre, ou alors, je gardais mon pantalon », lance Amadou avec un sourire.