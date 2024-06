"La compétitivité des banques africaines s’est renforcée ces dernières années" - adakar.com

Publié le samedi 8 juin 2024

Tel est le point de vue du PDG du groupe bancaire BGFI basé à Libreville. Cette tendance "explique en grande partie le désengagement croissant des banques occidentales moins adaptées aux risques et aux évolutions des marchés africains", avance auprès de l’agence Ecofin Henry-Claude Oyima.

Pour lui, "ces départs nous offrent l’opportunité de consolider notre position sur le continent".

Société Générale poursuit actuellement son processus de désengagement du continent. BPCE, BNP Paribas, Barclays, Standard Chartered Bank ont déjà cédé l’ensemble de leurs actifs en Afrique.

Par contre, des groupes africains continuent de progresser, notamment la togolaise Ecobank, ainsi que les banques marocaines Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa et sud-africaines Standard Bank Group, FirstRand, Absa Group.