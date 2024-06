Le "dictateur" Eto’o et le chaos dans le football camerounais - adakar.com

Le "dictateur" Eto'o et le chaos dans le football camerounais Publié le samedi 8 juin 2024 | bbc

© Autre presse par DR

Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot)

Le football camerounais est en plein chaos.



Pour un pays fier de ses cinq titres continentaux et du plus grand nombre de participations à la phase finale de la Coupe du monde pour une nation africaine, les deux derniers mois ont été marqués par une querelle très publique sur le choix de l'entraîneur des Lions indomptables.



La semaine dernière, le Belge Marc Brys a été démis de ses fonctions, avant d'être reconduit dans ses fonctions 48 heures plus tard.



Mais ce qui se passe en dehors du terrain à l'approche des qualifications pour la Coupe du monde 2026 n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une bataille pour le contrôle du football.





