News Diplomatie Article Diplomatie La CEDEAO demeure une pionnière de l’intégration régionale en Afrique, affirme la numéro deux de l’ONU Publié le samedi 8 juin 2024 | un.org

La CEDEAO

« La CEDEAO est née de la vision commune de nos dirigeants de promouvoir l'intégration économique afin d'améliorer le niveau de vie de leurs populations, à une époque où de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest venaient d'obtenir leur indépendance de la domination coloniale », a d’emblée rappelé Amina Mohammed, lors d'un événement de haut niveau commémorant le 49e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Des progrès et des défis

De l'intégration économique régionale a la promotion de la gouvernance démocratique, en passant par le développement durable, la paix et la stabilité et la représentation des femmes, la numéro deux de l’ONU a cité des progrès accomplis par l’organisation régionale au cours de ses décennies d’existence, avant de se tourner vers les défis immédiats.



« Au cours de la dernière décennie, la région a connu une augmentation exponentielle du terrorisme qui a réduit à néant les progrès réalisés en matière de développement », a-t-elle fait valoir, soulignant que « la situation a été exacerbée par la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, qui constituent une menace importante pour la stabilité régionale ».



« La menace croissante du terrorisme, qui s'étend du Sahel central vers les pays côtiers, crée de nouvelles dynamiques au-delà de la région », a affirmé la haute fonctionnaire d’origine nigériane.



Elle a eglaement averti que l’augmentation des besoins humanitaires a laquelle assiste la région, crée une concurrence avec les investissements sociaux nécessaires pour renforcer la résilience et promouvoir l'égalité des chances.



Des solutions collectives et adaptées aux attentes de la population