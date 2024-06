La Gambie autorise temporairement l’entrée du ciment sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La Gambie autorise temporairement l’entrée du ciment sénégalais Publié le samedi 8 juin 2024 | beninwebtv.com

© Autre presse par DR

Le ciment

Tweet

Le gouvernement gambien a annoncé la réouverture temporaire de la frontière avec le Sénégal pour permettre la livraison de ciment bloqué depuis plusieurs semaines. Cette mesure vise à remédier aux retards accumulés et à répondre aux besoins immédiats du marché local.



Le 8 juin 2024, le gouvernement gambien a pris une décision importante en ordonnant la réouverture temporaire de la frontière pour permettre aux camions de ciment sénégalais de livrer leur cargaison en attente. Selon le ministère gambien de l’Information, cette directive, émise par le ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Intégration régionale et de l’Emploi, vise à « remédier à la situation de stock à la frontière » et prend effet immédiatement.



Depuis le 16 mai, de nombreux camions chargés de ciment étaient retenus à la frontière, causant des perturbations dans l’approvisionnement en matériaux de construction en Gambie. L’Association des importateurs et commerçants de ciment (CITA) avait exprimé son inquiétude face à cette situation, exhortant le gouvernement à prendre des mesures pour permettre l’entrée du ciment dans le pays.







Cette décision intervient après une augmentation drastique de la taxe sur les camions de 30 tonnes de ciment importé du Sénégal en avril dernier, passant de 30 000 dalasis (environ 575 dollars américains) à 180 000 dalasis (environ 3 450 dollars américains). Le gouvernement gambien avait justifié cette mesure comme nécessaire pour protéger les producteurs locaux de ciment.



Toutefois, lors de sa récente visite à Banjul, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a discuté de cette question avec son homologue gambien, Adama Barrow. Cette rencontre a conduit à une suspension de l’augmentation des taxes, facilitant ainsi l’entrée du ciment sénégalais en Gambie. En 2022, le Sénégal a exporté 584 000 tonnes de ciment vers la Gambie, d’une valeur de plus de 25 milliards de francs CFA (41 millions de dollars), faisant de Banjul le deuxième plus grand client de Dakar après Bamako.

Commentaires