Faman Touré réélu président du Conseil d’Administration du DC/BR pour trois ans

Faman Touré a été reconduit à la Présidence du Conseil d'Administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue, le mercredi 22 mai 2024, à Abidjan selon une note consultée par Abidjan.net ce vendredi 7 juin 2024.



Au terme de cette réunion, les Administrateurs de cette structure centrale du marché financier régional de l'UEMOA ont renouvelé leur confiance à M. Faman Touré pour assurer la Présidence du Conseil d'Administration pour un mandat de trois ans.



Faman Touré a remercié l'ensemble des membres du Conseil d'Administration du DC/BR pour la confiance renouvelée et les a assurés de sa disponibilité à œuvrer pour la mise en œuvre de la vision et des ambitions de cette structure communautaire de service public, et la poursuite de sa politique de développement conformément au plan d’affaires 2021-2025.



Cette reconduction de Faman Touré qui assure la présidence du Conseil d'Administration du DC/BR depuis juin 2022 intervient dans le contexte de la fin du processus d’autonomisation du Dépositaire Central/Banque de Règlement.



Elu président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) en juillet 2016, Faman Touré a été réélu à la tête de cette Chambre consulaire le 28 août 2023 pour un deuxième mandat de six ans.



Le DC/BR est une institution financière spécialisée de l’UEMOA dont le siège est basé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des transactions boursières ainsi que le paiement des évènements sur valeurs.



En tant que membre à part entière de l’Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA. Le DC/BR a été créé en 1996 et a effectivement démarré ses activités le 16 septembre 1998.



