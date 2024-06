Alioune Tine alerte : ’On a l’impression qu’il se met en place petit à petit un Etat Pastefien’ - adakar.com

C'est une alerte que lance le fondateur de Africa Jom Center Alioune Tine sur les premiers pas du nouveau gouvernement du régime de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane-Sonko.



À l'occasion d'une table ronde organisée par son Think thanks, Alioune Tine alerte sur la mise en place progressive de ce qu'il appelle un "État pastefien", en référence au Parti Pastef.



"De mon point de vue, après avoir assisté à ce qu’on peut appeler un État agressif, nous n’avons pas l’impression d’avoir tourné la page de l’Etat-partisan. On a l’impression qu’il se met en place petit à petit un Etat Pastefien", a fait savoir Alioune Tine.



Pour le fondateur de Africa Jom Center, la démocratie Sénégalaise ne doit pas être réduite à "une démocratie électorale".



L'ancien patron de la Rencontre africaine de défense des droits de l'Homme (Raddho) s'exprime également sur les positions actuelles au sommet de l'État.



"L'inversion qu’il y a au niveau de la hiérarchie du parti au pouvoir fait que nous avons quelqu’un qui a une surcharge de légitimité comme Premier ministre (…), de l’autre côté, on a la dette politique de Diomaye qui est un poids sur ses épaules à l’heure actuelle. C’est cela qui crée de la tension au sommet du pouvoir".





