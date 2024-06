Financement des projets prioritaires: le Président Bassirou Diomaye Faye discute avec les présidents de la BADEA et de la BOAD - adakar.com

Financement des projets prioritaires: le Président Bassirou Diomaye Faye discute avec les présidents de la BADEA et de la BOAD

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, jeudi 06 juin 2024, Sidi Ould Tah, Président de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), et Serge Ekué, Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD).

Les discussions ont principalement porté sur le financement des axes prioritaires du Projet initié par le Chef de l'État.

Au cours de cette rencontre, les responsables de la BADEA et de la BOAD ont exprimé leur ferme engagement à soutenir le Sénégal dans son programme de développement économique et social. Cette collaboration promet de renforcer les initiatives du gouvernement sénégalais pour améliorer les conditions de vie de la population et promouvoir une croissance économique soutenue.



