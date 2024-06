Ziguinchor : un maçon arrêté en possession de 4 kg de chanvre indien - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ziguinchor : un maçon arrêté en possession de 4 kg de chanvre indien Publié le vendredi 7 juin 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Ziguinchor : un maçon arrêté en possession de 4 kg de chanvre indien

Tweet

Un maçon aux initiales S.D et recherché pour trafic illicite de drogue, a été arrêté au pont de Tobor lors d'un contrôle routier, transportant 4 kilogrammes de chanvre indien, a-t-on appris.



Le suspect, connu pour ses antécédents criminels par les policiers, s'est lancé dans une livraison à ziguinchor de son produit illicite, suite à l'arrestation de tous les membres de son gang.



L'individu S.D a été appréhendé lors d'un contrôle routier, sur sa moto "Jakarta" avec 4 blocs de chanvre indien d'un kilo chacun.



Interrogé au commissariat de police de Ziguinchor, S.D a reconnu les faits. Impliqué dans d'autres délits, il a été envoyé en prison.



Rappelons que, depuis le lundi de cette semaine, la police, la douane et ses subdivisions, ont effectué des saisies considérables de cocaïne et chanvre indien sur le territoire.



HB