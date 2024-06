Sénégal : Ababacar Diaw nommé DG de la Compagnie Non-vie de Sanlam-Allianz - adakar.com

Sénégal : Ababacar Diaw nommé DG de la Compagnie Non-vie de Sanlam-Allianz

Salam et Allianz ont fusionné leurs assurances vie ou non au Sénégal. Ainsi après cette alliance, le Sénégalais, Ababacar Diaw est nommé Directeur Général de la Compagnie Non-Vie au Sénégal qui s’appelle officiellement SanlamAllianz Sénégal Assurances. L’information est rendue publique hier jeudi 6 juin par le groupe.



Ababacar Diaw est un acteur du secteur des assurances qui capitalise plus de vingt ans d’expérience. Il a débuté sa carrière en 2003 en qualité de commissaire aux comptes et auditeur financier au sein du cabinet d’audit BDO Sénégal. Cinq ans plus tard, en 2008, il intègre NSIA Assurances Sénégal pour occuper le poste de responsable du contrôle de gestion et du contrôle interne.



Par la suite, Ababacar Diaw rejoint Allianz Africa en 2011 où en onze ans d’activité, il occupe plusieurs fonctions notamment au Sénégal, au Togo et au Bénin. En 2022, il a été nommé directeur général d’Allianz Ghana Non-Vie. Il succèdait ainsi à Darlington Munhuwani qui devait quitter le groupe. Cette nomination avait pris effet le 17 janvier 2022.