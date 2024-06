Augustin Senghor : « Nous avons notre destin en main, espérons retrouver la victoire en Mauritanie » - adakar.com

Augustin Senghor : « Nous avons notre destin en main, espérons retrouver la victoire en Mauritanie » Publié le vendredi 7 juin 2024

Le Président de la FSF a réagi au nul (1-1) des Lions, ce jeudi au stade Abdoulaye Wade contre les Léopards de la RDC. Le patron du football considère que le plus important à retenir est la qualité de jeu proposée par l’équipe d’Aliou Cissé.



« Quand on regarde la montée en puissance de la RD Congo, on devait s’attendre à un match facile. Mais c’est un match quand même. Non seulement nous avons mené le score pendant très longtemps, mais aussi on a eu des occasions pour tuer ce match. Le deuxième n’est pas venu et sur la fin de l’action ? D’ailleurs depuis très longtemps, il n’avait pas trop inquiété Édouard. Ils ont eu une occasion, ils l’ont mis au fond. C’est ça le football. Et je pense qu’aujourd’hui, ce qui est important à retenir, c’est la qualité du jeu de l’équipe », a déclaré Me Augustin au sortir de la rencontre en zone mixte.