Les Lions de la Teranga du Sénégal ont livré un match sérieux face à de redoutables Congolais, mais ont concédé le match nul devant leur public.



Privés de leur leader technique Sadio Mané arrivé blessé au regroupement, les joueurs du coach Aliou Cissé ont été tenus en échec devant leur public au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio par les Léopards de la République Démocratique du Congo.



Les Lions de la Teranga ont réussi à ouvrir le score à quelques secondes de la fin du temps règlementaire de la première période. Un débordement de Nicolas Jackson, pensionnaire de Chelsea, avant de servir devant les cages du gardien de but congolais a permis, à l’issue d’un cafouillage, à Ismaila Sarr de glisser le ballon dans les buts.



À la 82e minute, Nicolas Jackson a l’occasion de tuer le match mais se heurte au poteau. Idéalement servi et seul face au gardien congolais, Nicolas Jackson n’a pas réussi à placer définitivement les Lions de la Teranga hors de portée de leurs adversaires. Finalement, la République Démocratique du Congo va recoller au score à la 85e minute grâce à Fiston Mayele.



Le match entre le Sénégal et la République Démocratique du Congo de ce jeudi 6 juin 2024 à Diamniadio, comptait pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans le cadre du groupe B.



Avec ce résultat, au goût d’une défaite, le Sénégal se retrouve reléguér à la deuxième place du Groupe B avec 5 points, derrière le Soudan du Sud, leader du Groupe B avec 7 points.



Les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé, qui officiait ce jeudi, pour la 100e fois sur le banc des Lions de la Téranga, devront se mobiliser pour aller chercher la victoire dans trois joueurs à Nouakchott, face aux Mourabitounes.



Makhtar C.