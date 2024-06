Sénégal : que retenir des conclusions des assises de la justice ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : que retenir des conclusions des assises de la justice ? Publié le vendredi 7 juin 2024 | bbc.com

© aDakar.com par SB

CAN 2019 - Remise du drapeau national aux Lions

Dakar, le 7 juin 2019 - Le président de la République a remis, ce vendredi au palais de la République, le drapeau national aux Lions du Sénégal qui se préparent pour la Coupe d`Afrique des Nations (CAN 2019) en Egypte. Tweet

Les Sénégalais attendent beaucoup de la « réforme et de la modernisation de la justice », un thème autour duquel s'est déroulé, pendant une semaine, le dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice dont les conclusions ont été rendues publiques ce mardi.



Le constat est clair. Les faiblesses structurelles et fonctionnelles du système judiciaire, une crise politico-judiciaire persistante que le pays a connu ces trois dernières années et surtout la méfiance grandissante de la population à l’égard du système judiciaire ont contribué à écorner l'image de ce pouvoir qui, normalement, doit réguler la vie de la nation.



Même si, il faut le dire, le refus des Sages du Conseil constitutionnel de suivre le président sortant Macky Sall dans sa volonté de reporter l'élection et la validation de la candidature de l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, alors emprisonné, ont été salués comme de hauts faits d'une justice indépendante.