Pêches : un accord de coopération signé entre le Sénégal et la Mauritanie

Pêches : un accord de coopération signé entre le Sénégal et la Mauritanie Publié le vendredi 7 juin 2024 | walf-groupe.com

Dr Fatou DIOUF, Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, a, au cours de d’une visite de deux jours en Mauritanie, signé avec son homologue mauritanien Moktar Alhousseyni LAM un accord de coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, a-t-on appris d’un communiqué publié sur la page Facebook du ministère.



Dr Fatou DIOUF, a déclaré que cette signature de protocole est synonyme de renforcement de la coopération bilatérale pour un développement commun.



« Elle apporte une contribution importante au poids des deux États et permet aux autorités de saisir les opportunités de consolider le dialogue et la synergie pour un approfondissement de la solidarité et corollairement de la mise en œuvre d’actions communes soutenues », a-t-elle fait valoir.