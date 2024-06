Connexion internet: la SONATEL s’explique sur la cause de la lenteur dans la fourniture au Sénégal - adakar.com

Connexion internet: la SONATEL s'explique sur la cause de la lenteur dans la fourniture au Sénégal Publié le jeudi 6 juin 2024 | aDakar.com

La SONATEL s'est expliquée dans un communiqué sur la raison de la lenteur d'internet survenue depuis le début de la semaine, ne faisant pas la joie de sa clientèle.



Dans sa note, la société indique que cette situation est due à un incident sur le câble sous-marin ACE.

« Suite à un incident sur le câble sous-marin ACE, certains clients pourraient rencontrer des lenteurs sur leurs connexions Internet », précise la note. Les équipes techniques de l’entreprise sont actuellement mobilisées et travaillent avec diligence pour résoudre cette situation le plus rapidement possible.



En attendant une résolution, les usagers, qui ne sont pas remboursés, continuent de subir les désagréments causés par ces lenteurs.



