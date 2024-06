Saisies récurrentes de drogue au Sénégal: Dr Mbaye Ndiaye, Directeur général des Douanes « Nous restons engagés à sécuriser davantage nos frontières » - adakar.com

Ces derniers jours, les douaniers ont saisi plus de 60 kg de cocaïne. Les 30 kg ont été interceptés à Keur Ayib et 33 kg, à Ngouloul, près de Gandiaye. Interpellé, en marge de la célébration des 20 ans de Gainde 2000, sur les saisies récurrentes de drogue au Sénégal, le Directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye, a tenu à rassurer l’opinion. Il a promis que la Douane et les autres Forces de défense et de sécurité du pays continueront de veiller au grain pour contrecarrer ces trafics qui ont un effet néfaste sur la population et l’économie nationale.

Les trafiquants de drogue sont prévenus. La Douane sénégalaise surveille. «Lorsqu’on regarde la récurrence des saisies de drogue, cela démontre de la volonté des trafiquants de faire du Sénégal une plateforme du crime organisé.





Les Douanes, en relation avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), veillent au grain, jouent le rôle de vigie, essaient de contrecarrer toutes ces pratiques qui ont des effets pernicieux sur le bien-être de la population et peuvent affecter le bon fonctionnement national», prévient le directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye, en marge de la célébration des 20 ans de l’avènement du système Gainde 2000.



Selon lui, la récurrence de ces saisies démontre la volonté des criminels de faire de notre pays une plateforme de trafic et de crime organisé. « Mais, nous ne les laisserons pas faire ; nous restons déterminés et engagés. Nous comptons sur le soutien des autorités politiques, de la tutelle, du Ministère des Finances et du Budget, mais aussi sur la détermination de nos éléments sur le terrain pour sécuriser davantage nos frontières et contrecarrer les plans de ces trafiquants de stupéfiants », a assuré Dr Ndiaye.