Délivrance de Visa au Sénégal: Le cris de cœur du Collectif des demandeurs de regroupement familial Publié le jeudi 6 juin 2024 | Rewmi

Regroupé autour d’une entité appelé collectif des demandeurs de regroupement familial, des sénégalais dont les documents trainent toujours au niveau du consulats de France ont haussé le ton. Ils appellent les autorités françaises à prendre des mesures urgentes pour améliorer la situation sur les problèmes de demande de Visa au Sénégal.

Dans un communiqué, le Collectif des demandeurs sénégalais de regroupement familial dénonce le lenteur administrative du consulat de France au Sénégal. Selon lui l’inefficacité administrative a des répercussions graves sur la vie des familles, causant des souffrances psychologiques et matérielles considérables.



Cependant, ces demandeurs ont listé les problèmes qu’ils peuvent vivre de ces situations comme la sépare des enfants de leurs parents, des conjoints de leurs partenaires, créant ainsi des foyers brisés et des vies en suspens. » Les familles concernées vivent dans une incertitude permanente, aggravée par l’absence de communication claire de la part du consulat. Ainsi, les longues attentes provoquent un stress et une anxiété accrus chez les membres de la famille, perturbant leur bien-être mental et émotionnel »



Toujours dans le communiqué reçu par la rédaction, » les familles vont souvent faire face à des dépenses supplémentaires imprévues, dues à des voyages répétitifs et à la nécessité de subvenir aux besoins de membres restés à l’étranger ».



Par ailleurs, le collectif appelle les autorités françaises à prendre des mesures urgentes pour améliorer la situation, tout en leur notifiant le droit au regroupement familial est protégé par plusieurs conventions internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme. Le non-respect de ces engagements par le consulat de France au Sénégal constitue une violation des droits fondamentaux des familles. » Nous exhortons les autorités françaises à agir rapidement et de manière décisive pour rectifier cette situation inacceptable. Les familles en souffrance ne peuvent plus attendre » exige le collectif