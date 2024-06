Domaines Publique: Le Président Diomaye publie le décret portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics - adakar.com

Domaines Publique: Le Président Diomaye publie le décret portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics Publié le jeudi 6 juin 2024

Le Gouvernement sénégalais a officiellement publié un décret, signé le 5 avril 2024, portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique. Ce document clarifie les compétences et les responsabilités entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, visant à renforcer l’efficacité, la transparence et la coordination de l’action publique dans le pays.

Enfin, le décret de répartition des services de l’Etat est disponible. Le président de la République a sorti le décret n° 2024-940 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.





Il consacre une réorganisation des services de l’Etat entre la présidence de la République, la Primature et les autres ministères à travers une structuration définie.



Le retard mis dans la publication de ce décret essentiel pour délimiter les périmètres de tous les ministères avait fait jaser, d’aucuns brocardant même un « amateurisme » des nouveaux dirigeants du pays. La publication de ce décret met donc fin à toutes les conjectures. Tant mieux pour le fonctionnement de l’Etat !