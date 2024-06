L’UNESCO lance des initiatives pour une éducation durable - adakar.com

En marge de la Journée mondiale de l’environnement, l’UNESCO a présenté mercredi des initiatives innovantes visant à promouvoir une éducation respectueuse de l’environnement dans les établissements scolaires.



Profitant de la Journée mondiale de l’environnement, Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, a mis en avant l’importance de l’intégration des thématiques environnementales dans l’éducation pour combattre efficacement le changement climatique sur la durée. Ces outils pédagogiques ont pour but d’encourager les jeunes à s’engager activement dans la résolution de la crise climatique.



Une enquête réalisée par l’UNESCO en 2021 a révélé un manque flagrant de références au changement climatique dans près de la moitié des programmes scolaires analysés. Cependant, une minorité d’enseignants se sentent préparés à traiter de l’action climatique en classe, et une grande partie des jeunes se montrent incapables d’expliquer les enjeux climatiques, ce qui soulève des inquiétudes quant à la qualité de l’enseignement dispensé.



Malgré des avancées notables ces dernières années dans l’intégration de l’environnement dans les cursus scolaires par les États membres de l’UNESCO, un rapport récent coédité par l’organisation révèle que les programmes restent majoritairement théoriques, axés sur la transmission de savoirs plutôt que sur l’incitation à l’action.



Le rapport préconise une approche de l’éducation au développement durable plus axée sur l’expérience pratique, qui serait plus efficace pour induire un changement comportemental. L’UNESCO propose deux outils pratiques à cet effet : un guide sur l’intégration de l’écologie dans les programmes scolaires et une nouvelle norme de qualité pour les « écoles vertes », élaborée en collaboration avec divers partenaires, définissant les critères essentiels pour la création d’établissements éducatifs écoresponsables.



