Nomination : Amsatou Sow Sidibé à la tête du Comité sénégalais des droits de l'homme Publié le jeudi 6 juin 2024 | Rewmi

Pr Amsatou Sow Sidibé est la nouvelle présidente du Comité sénégalais des droits de l’homme. Elle remplace Maître Pape Sène.

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 05 juin 2024 en présence du gouvernement et du Chef du gouvernement. Ainsi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a nommé Madame Amsatou Sow Sidibé, professeure agrégée des Facultés de droit de classe exceptionnelle comme la présidente du Comité sénégalais des Droits de l’homme.



Le CSDH est une institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits de l’homme créée en 1970 par décret. Il a acquis un statut légal en 1997. Le Comité présente un rapport au chef de l’État tous les ans et donne son avis sur tout rapport ou document destiné aux organes des Nations Unies et veille au respect, par le Sénégal, des obligations qui lui incombent en vertu des conventions internationales ou régionales auxquelles il est parti.



Professeur titulaire des Universités et agrégée en Droit, Amsatou Sow Sidibé fut ministre Conseiller du Président, chargée des Droits humains et de la Paix au sein du gouvernement de Macky Sall de 2013 à 2016.