Le directeur d'un internat arrêté pour viol sur mineure Publié le jeudi 6 juin 2024

© Autre presse par DR

Police nationale sénégalaise

Le directeur de l'internat "Maison de la sagesse", A. Loum, 52 ans, a été arrêté et déféré au parquet par la Brigade de protection des mineurs pour viol sur mineure, pédophilie, incitation à la débauche, attouchement et harcèlement sexuel. Le responsable de l'école école franco-arabe à Dakar est accusé d’avoir violé 5 écolières. Tout a commencé quand la dame P. C. a fait un signalement pour dénoncer les faits en cause dont serait victime la fille R. D. (17 ans), une camarade de classe de sa fille.