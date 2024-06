SENEGAL-TRANSPORTS-SECURITE / L’ANASER a mis en place un ”dispositif continue et visible” de lutte contre l’insécurité routière (responsable) - adakar.com

SENEGAL-TRANSPORTS-SECURITE / L'ANASER a mis en place un "dispositif continue et visible" de lutte contre l'insécurité routière (responsable) Publié le jeudi 6 juin 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

L’Agence nationale de sécurité routière (ANASER) a mis en place un ‘’dispositif continue et visible’’ pour lutter contre les accidents de la circulation, a affirmé, mercredi, un de ses responsables, le capitaine de Police, Mansour Faye.



”Vous avez constaté que depuis un certain temps, beaucoup d’accidents mortels sont survenus sur les routes au Sénégal. Les autorités étatiques ont instruit une descente et une présence permanente, pérenne et continue sur les routes pour lutter contre cette insécurité routière, réduire les accidents, avec la mise en place d’un dispositif continue et visible”, a-t-il notamment dit.



En compagnie de son collègue de la gendarmerie nationale, le major Mapenda Loum, et des responsables de la Direction des transports terrestres, l’officier de Police s’entretenait avec des journalistes lors d’une mission de contrôle et de sensibilisation sur la prévention et le contrôle routiers.



Pour lutter contre les accidents routiers, l’ANASER a élaboré un plan national annuel pour mener des actions de sensibilisation combinées de contrôles mixtes entre la gendarmerie nationale et la police nationale qui ont mené une mission à Dakar, Diourbel, Mbour, Thiès, Louga, Linguère et à Kaolack.



”Dans le cadre de l’exécution des instructions des autorités étatiques notamment du directeur général de l’ANASER, un dispositif est placé au croisement Lyndiane et au niveau du pont Serigne Bassirou Mbacké (pont Noirot) où beaucoup de véhicules ont été immobilisés pour diverses infractions’’, a affirmé Mansour Faye.



Faisant le bilan d’étape de leur séjour dans la région de Kaolack, le capitaine Mansour Faye a fait savoir qu’entre 10 heures et midi, cent-trois véhicules ont été contrôlés dont soixante-dix-neuf pour diverses infractions. Quinze véhicules ont été immobilisés. Le contrôle concerne également les ”moto-jakarta”.



ADE/OID