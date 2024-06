Conseil des ministres : Société des Pétroles du Sénégal: PETROSEN Holding SA et PETROSEN Trading and Services SA changent de directeurs généraux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conseil des ministres : Société des Pétroles du Sénégal: PETROSEN Holding SA et PETROSEN Trading and Services SA changent de directeurs généraux Publié le jeudi 6 juin 2024 | aDakar.com

Tweet

Le Conseil des ministres a acté ce vendredi deux changements importants à la tête des sociétés Petrosen.



Alors que les premiers barils issus de l'exploitation des hydrocarbures découvertes au Sénégal sont attendus dans les mois à venir, deux entités de la Société des Pétroles du Sénégal voient leurs directeurs généraux remplacés.



Ainsi Alioune Guèye, expert-comptable, est nommé Directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN Holding SA), en remplacement de Monsieur Adama Diallo.



La deuxième branche de la Société des Pétroles du Sénégal, à savoir PETROSEN Trading and Services SA a été confiée à Mouhamadou Diop. Le nouveau directeur général est un ingénieur polytechnicien des ponts et chaussées.



Il remplace à cette fonction El hadj Manar Sall qui occupait cette fonction depuis janvier 2020.



El hadj Manar Sall a travaillé dans le domaine des hydrocarbures depuis plusieurs années avec des expériences significatives comme Head of Business Support de 2013 à 2014 à OilIbya Services JLT. El hadj Manar Sall a aussi été Directeur Général de Elton International de 2014 à 2015 avant d'occuper les fonctions de Directeur des Opérations (COO) à Prime Value Catalyst de 2015 à 2020.



Makhtar C.