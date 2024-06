L’Afrique accueille de plus en plus de touristes chinois (REPORTAGE) - adakar.com

News Afrique Article Afrique L’Afrique accueille de plus en plus de touristes chinois (REPORTAGE) Publié le jeudi 6 juin 2024 | Xinhua

De plus en plus de touristes chinois visitent les pyramides d'Egypte et les plaines du Kenya. Que ce soit d'après les données ou les prévisions des secteurs du tourisme et de l'aviation en Afrique, les voyages des Chinois pour ce continent continuent de s'intensifier.



L'AFRIQUE, UNE DESTINATION ATTRAYANTE POUR LES TOURISTES CHINOIS



D'après les données du site de voyage chinois "Mafengwo", quatre pays africains (Egypte, Maroc, Kenya, Maurice) figuraient parmi les destinations populaires pour les touristes chinois pendant les vacances du 1er mai cette année.



D'autres destinations africaines sont également devenues plus populaires. Selon le Bureau sud-africain des statistiques, le nombre de touristes chinois arrivant dans le pays a atteint un total de 37.000 en 2023, soit une augmentation de 205,5% par rapport à l'année précédente.